В Иране задержали студентку, которая разделась в знак протеста: что известно

Инцидент произошел в Исламском университете Азад в Тегеране. Одна из студенток разделась до нижнего белья возле учебного заведения - в знак протеста против строгого исламского дресс-кода.

В социальных сетях распространили видео, на котором можно увидеть, как девушка сидит на парапете возле университета в одном белье и с непокрытыми распущенными волосами.

К ней поговорить подходят два человека - женщина и мужчина, который в то же время разговаривает с кем-то по телефону.

После того как они отходят, девушка демонстративно прогуливается по тротуару посреди одетых по всем местным канонам женщин и мужчин.

Позже она выходит на проезжую часть дороги и двигается на встречу автомобилям, однако пройти далеко ей не удается.

Ее окружает группа мужчин, насильно сажает в машину и увозит в неизвестном направлении.

Update and Correction: Это сделано в Олоом Tahghighat (Состояние и исследование) university of #Tehran . Защитные направления of #Iran 's Islamic Regime которые были священы его были members of #IRGC Intelligence. Это видео отображается в момент его arrest: pic.twitter.com/9Fj2ry9YWd — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 2, 2024