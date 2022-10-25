ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ

Новина українською →
Тегеран, Вторник 25 октября 2022 23:38
В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ Фото: в Иране убит генерал КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полковник Корпуса стражей Исламской революции был убит сегодня, 25 октября, днем в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

Офицер КСИР, полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний также убит. Это подразделение мобильных "янычар" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране в последние полтора десятка лет.

По некоторым данным, эти же люди в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент Израиля во время визита в США обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины.

Также напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Кроме того, Зеленский упрекнул Израиль в альянсе России и Ирана. По его словам, этот их альянс не состоялся, если бы в свое время политики в Израиле приняли всего одно решение, о котором Украина просила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
Зеленский - Штайнмайеру: IRIS-T демонстрирует мощные результаты, но одной системы мало
DAILY
Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы
Надежда Скляренкожурналист, специально для РБК-Украина Атака на энергосистему. Как энергетики спасают страну от тьмы