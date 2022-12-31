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Эксперт объяснил, почему Азербайджан один из лидеров по помощи Украине в борьбе против агрессии РФ

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 17:43
Эксперт объяснил, почему Азербайджан один из лидеров по помощи Украине в борьбе против агрессии РФ Фото: Азербайджан один из лидеров по помощи Украине в борьбе против агрессии РФ (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

С начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи, общей суммой почти на 17 миллионов долларов. Также Баку - одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на старшего политического аналитика Democracy House Анатолия Октисюка в комментарии телеканалу Прямой.

По словам эксперта, правительственная помощь Азербайджана иногда превышает объемы помощи некоторых масштабных международных организаций.

Также официальный Баку за государственные средства помогает восстанавливать 12-тую школу в городе Ирпень Киевской области. Еще 58 украинских детей получили реабилитацию в санаториях и реабилитационных центрах городов Баку и Габала.

Азербайджан с пониманием относится к проблемам в преодолении Украиной энергетического кризиса, потому что сам долгое время страдает от сепаратистов, подстрекаемых российскими властями.

"Это очень важные шаги, свидетельствующие о солидарности правительства Азербайджана, правительства Украины и обоих народов. Война обнаруживает, кто настоящий союзник. И эта война показала, что в Украине достаточно сильный партнер и сильный друг, это Азербайджан. Он никогда не бросает Киев в беде. Азербайджан - один из ключевых союзников Украины на Кавказе", - подчеркнул Октисюк.

Эксперт также напомнил, что Азербайджан, как Украина, тоже стал жертвой агрессии. Ведь с 1991 по 1993 год Армения с помощью России оккупировала 20% территории Азербайджана.

Даже после второй Карабахской войны, состоявшейся два года назад, Армения продолжает контролировать треть Карабаха, который является территорией Азербайджана. Кстати, Армения входит в ОДКБ и не поддерживала на голосованиях ООН территориальную целостность Украины.

Напомним, в октябре сообщалось, что армянская сторона готова продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.

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