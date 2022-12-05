ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке

Новина українською →
Иран, Понедельник 05 декабря 2022 01:08
В Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке Фото: в Иране протестующие призвали к трехдневной забастовке (twitter.com/arabnews)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье протестующие в Иране призвали провести на этой неделе трехдневную забастовку, усилив давление на власти после того, как генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил о роспуске "полиции нравов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство внутренних дел страны, в ведении которого находится "полиция нравов", не подтвердило факт ее упразднения, а государственные СМИ Ирана заявили, что Монтазери не отвечает за надзор за деятельностью полиции.

Монтазери заявил в субботу, что полиция морали была расформирована.

Иранские официальные лица неоднократно заявляли, что несмотря на 11 недель протестов против правил ношения хиджабов, Тегеран не изменит свою политику в этом вопросе.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Иране ликвидировали "полицию нравов" после более чем двух месяцев масштабных протестов.

"Полиция морали" не имеет ничего общего с судебной системой и была упразднена", - приводили СМИ слова генпрокурора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
ВСУ наращивают темпы контрнаступления в Луганской области: карты боев
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии