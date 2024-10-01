В Иране обещают "решительную реакцию" на операции Израиля против союзных группировок, - Sky News

Издание предполагает, что перед лицом масштабной атаки на исламские группировки, Израиль может определить следующей наибольшей угрозой ядерные объекты Ирана. Негласные правила, которые в прошлом сдерживали прямое нападение Израиля на Иран, были нарушены после убийства лидера "Хезболлы" в Ливане, ликвидации значительной части ХАМАСа в Секторе Газа и крупных авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

Сейчас израильские войска готовятся к возможному наземному вторжению в Ливан, пытаясь нанести долговременный ущерб "Хезболле", - крупнейшей военизированной силе региона и ценнейшему "страховому полису" Ирана.

Скорость и интенсивность событий, делают невозможными прогнозы касательно будущего. Однако приоритетной задачей для Ирана будет попытка восстановить силы сдерживания - хотя, возможно, уже слишком поздно.

Издание отмечает, что действия Израиля направлены на достижение фундаментального изменения баланса сил в регионе, где "ось сопротивления" Тегерана - вооруженные группировки, финансируемые, оснащаемые и тренируемые Ираном, и действующие в его интересах, - стала чрезвычайно мощной силой.

Мэтью Сэвилл, директор военных наук Королевского института объединенных служб, полагает, что Иран имеет репутацию страны, которая выверяет свои операции, чтобы избежать эскалации до прямой войны с Израилем. Однако, по мнению аналитика, "Тегеран плохо просчитал, на какой риск израильтяне, - и в частности Нетаньяху, - готовы пойти после 7 октября, учитывая шок, который вызвал в Израиле, и уровень угрозы, которую он создал".

"Так называемая ось сопротивления должна стать сдерживающим фактором для нападений на Иран. Но Иран, вероятно, не рискнет начать прямую войну от имени своих партнеров", - отметил Сэвилл.

Sky News напомнило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху постоянно предупреждает об опасности, которую представляет для его страны Тегеран. В частности, имеется в виду намерение получить ядерное оружие - шаг, которого Израиль не потерпит.

"В прошлом расчеты Израиля и его ближайшего союзника США в отношении Ирана основывались на понимании того, что прямое нападение может привести к тому, что "Хезболла" в защиту Ирана выпустит смертоносные ракетные залпы в израильском направлении", - пишет издание.

Убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хании вызвало новые ожидания возмездия, которые до сих пор не оправдались - молчание Ирана, вполне возможно, подтолкнуло Израиль к дальнейшему пересечению красных линий, вплотную к уничтожению в прошлую пятницу лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил израильские атаки против "Хезболлы", ХАМАСа и хуситов и пообещал ответить - правда, не указав, как именно.

"Мы не можем принять такие действия, и они не останутся без ответа", - сказал он.

Тегеранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) имеет мощный собственный ракетный арсенал, усиленный новыми технологиями и возможностями от России. Это означает, что любая прямая конфронтация будет катастрофической для региона - то, что Иран и Израиль хорошо осознают, принимая решение об ответных мерах и контрмерах.

"Соединенные Штаты все больше обеспокоены тем, что будет дальше, если призывы к прекращению огня между Израилем и "Хезболлой", а также Израилем и ХАМАСом в дальнейшем будут оставаться неуслышанными. Ближний Восток уже почти год находится на грани тотальной войны, но сейчас, безусловно, самый опасный момент", - пишет Sky News.