В Пакистане поезд сошел с рельсов: десятки погибших и раненых

На юге Пакистана сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Восемь вагонов поезда Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от города Карачи.

Министр железной дороги Саад Рафик сообщил, что согласно предварительному расследованию, поезд двигался с нормальной скоростью, поэтому пока неизвестны причины его схождения с рельсов.

В основных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение, а железнодорожное сообщение в регионе приостановлено.

Происшествия в Пакистане

31 июля сообщалось, что на востоке страны, в провинции Пенджаб, перевернулся автобус с паломниками - пять человек погибли, еще 20 получили ранения. Полиция подозревала, что водитель сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

А за день до этого террорист-смертник взорвал себя на собрании сторонников консервативной партии Jamiat Ulema-e-Islam - погибли 44 человека, еще почти 200 получили ранения.

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