В Ірані заявили про 6 затриманих у справі про катастрофу літака МАУ

У справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали 6 підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

Про це розповів представник судової влади Ірану Голамхосейн Есмаілі, повідомляє іранське урядове інформагентство IRNA.

За його словами, відразу ж після інциденту було затримано 6 причетних до катастрофи. Трьох з них випустили під заставу, а ще троє зараз перебувають під вартою.

"Як тільки стався інцидент, були видані накази, і був призначений спеціальний відділ в Судовій організації Збройних сил", - заявив Есмаілі.

Нагадаємо, вранці 8 січня поблизу Тегерану розбився літак Boeing 737 української авіакомпанії МАУ. На борту літака знаходилися 176 пасажирів та 9 членів екіпажу. Попередньо, літак був уражений двома ракетами, які випустили іранські військові.

У травні в іранському Міноборони назвали винного в катастрофі літака МАУ та розповіли про обставини інциденту.

Слідство у справі досі триває, оскільки через затримку з боку Тегерану досі не було розшифровано "чорні ящики".

При цьому в Ірані стверджують, що розслідування за фактом авіакатастрофи літак МАУ перебуває на фінальному етапі.