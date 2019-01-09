ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Ірані затримали ветерана ВМС США

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 21:33
В Ірані затримали ветерана ВМС США
Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

Майкл Вайт був затриманий під час візиту до подруги в Іран

В Мешхед (Іран) затримали громадянина США, 46-річного ветерана ВМС США, Майкла Вайта. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New YorkTimes.

Повідомляється, що він був затриманий під час візиту до подруги в Іран. Його з липня 2018 року утримують у в'язниці за невідомими звинуваченнями.

У виданні зазначають, що мати Вайта подала до Держдепартаменту США заяву про зникнення. Три тижні тому їй повідомили, що в даний час він знаходиться в іранській в'язниці.

"Все, що я знаю, це те, що він живий, і вони подали запит на консульське відвідування швейцарцями", - заявила вона.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Сполучені Штати Америки не мають наміру припиняти тиск на Іран, вони навпаки готові подвоїти зусилля в цьому напрямку.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що відвідання країн Близького Сходу є стратегічним актом формування антиіранської коаліції. Під час поїздки, яка почалася у вівторок, 8 січня, він відвідає вісім країн: Йорданію, Єгипет, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівську Аравію, Оман і Кувейт.

Іран не відмовиться від аерокосмічної програми, попри попередження США США мають намір подвоїти тиск на Іран
Новини України ІранСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся