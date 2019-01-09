В Ірані затримали ветерана ВМС США

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

Майкл Вайт був затриманий під час візиту до подруги в Іран

В Мешхед (Іран) затримали громадянина США, 46-річного ветерана ВМС США, Майкла Вайта. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New YorkTimes.

Повідомляється, що він був затриманий під час візиту до подруги в Іран. Його з липня 2018 року утримують у в'язниці за невідомими звинуваченнями.

У виданні зазначають, що мати Вайта подала до Держдепартаменту США заяву про зникнення. Три тижні тому їй повідомили, що в даний час він знаходиться в іранській в'язниці.

"Все, що я знаю, це те, що він живий, і вони подали запит на консульське відвідування швейцарцями", - заявила вона.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Сполучені Штати Америки не мають наміру припиняти тиск на Іран, вони навпаки готові подвоїти зусилля в цьому напрямку.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що відвідання країн Близького Сходу є стратегічним актом формування антиіранської коаліції. Під час поїздки, яка почалася у вівторок, 8 січня, він відвідає вісім країн: Йорданію, Єгипет, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівську Аравію, Оман і Кувейт.