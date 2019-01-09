В Иране задержали ветерана ВМС США

Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

Майкл Уайт был задержан во время визита к подруге в Иран

В Мешхед (Иран) задержали гражданина США, 46-летнего ветерана ВМС США, Майкла Уайта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New YorkTimes.

Сообщается, что он был задержан во время визита к подруге в Иран. Его с июля 2018 года удерживают в тюрьме по неизвестным обвинениям.

В издании отмечают, что мать Уайта подала в Госдепартамент США заявление о пропаже. Три недели назад ей сообщили, что в настоящее время он находится в иранской тюрьме.

"Все, что я знаю, это то, что он жив, и они подали запрос на консульское посещение швейцарцами", - заявила она.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки не намерены прекращать давление на Иран, они наоборот готовы удвоить усилия в этом направлении.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что посещение стран Ближнего Востока является стратегическим актом формирование антииранской коалиции. Во время поездки, которая началась во вторник, 8 января, он посетит восемь стран: Иорданию, Египет, Бахрейн, Ообъединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.