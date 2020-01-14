В Ірані затримали 30 учасників протестів

Правоохоронці Ірану затримали 30 учасників акцій протестів через збиття українського літака в Тегерані. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що у вівторок, 14 січня, в Тегерані продовжилися демонстрації, під час яких громадяни вимагали відставки влади піти у відставку відставки верховного лідера аятоли Алі Хаменеї після авіакатастрофи. Повідомляється, що правоохоронці застосували проти демонстрантів кийки, електрошокери, а також були чутні звуки пострілів. При цьому в іранській поліції заперечують застосування зброї.

Як відзначили представники судової системи Ірану, в ході заворушень було затримано 30 осіб. При цьому іранські власті заявили, що виявлять терпимість до "законним протестів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані затримали "деяких людей" за роль у катастрофу українського літака під Тегераном. При цьому не повідомляється про кількість затриманих і їх імена.

Як повідомляло РБК-Україна, літак МАУ, що здійснював рейс 8 січня з Тегерана в Київ, розбився через дві хвилини після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, які загинули. У суботу влада Ірану визнали, що збили літак помилково, очікуючи атаки з боку США.