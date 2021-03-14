В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1

На півдні Ірану 14 березня о 14:54 стався землетрус магнітудою 5,1. Епіцентр землетрусу розташовувався за 104 кілометри від міста Мінаб.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 50 кілометрів. Дані про жертви і руйнування поки відсутні.

Нагадаємо, на початку березня у Новій Зеландії стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Тихоокеанський центр попередив про можливий небезпечний цунамі в межах 300 км від епіцентру землетрусу.

Крім того, у Греції також стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера. Там також відбулися два афтершоки магнітудою 4,6 і 4,8 бала.

Після цього біля берегів Нової Зеландії та Греції були зафіксовані повторні землетруси. При цьому магнітуди землетрусів в Новій Зеландії склали 7,4 бала, а в Греції - 6 балів. Сейсмологи зафіксували поштовхи в Тихому океані неподалік від берегів Кермадекського архіпелагу, який входить до складу Нової Зеландії. Вогнище залягало на глибині 10 км.

Епіцентр землетрусу в Греції знаходився у 29 км на північний захід від міста Лариса. Осередок землетрусу знаходився на глибині 2 км.