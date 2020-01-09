В Ірані відкидають версію про те, що український літак збили системами ППО

Глава іранської Організації цивільної авіації Алі Абедзаде заявив про неспроможність версії про те, що зазнав катастрофи під Тегераном український літак був збитий. Про це повідомляє Reuters.

"З наукової точки зору неможливо, щоб ракета збила український літак, ці чутки нелогічні", - сказав він.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Два чиновника Пентагону сказали виданню, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни. Крім того, інформацію про наявність даних у Пентагону про те, що український літак був збитий, підтверджує агентство CBS.

Крім того, президент США Дональд Трамп висловив думку, що технічна несправність не є причиною катастрофи українського літака в Ірані.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.