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В Ірані назвали угоду США з талібами капітуляцією Вашингтону

Новини » Політика     01.03.2020 - 20:52
В Ірані назвали угоду США з талібами капітуляцією Вашингтону
Фото: Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Джавад Заріф заявив, що присутність військ США в Афганістані закінчилися капітуляцією Вашингтону

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що роки присутності військ США в Афганістані закінчилися капітуляцією Вашингтону. Про це він написав у Twitter на тлі підписання США угоди з рухом "Талібан".

"19 років приниження закінчилися капітуляцією США в Афганістані", - написав він, додавши, що аналогічна ситуація сталася або станеться з США в Сирії, Іраку та Ємені.

За словами Заріфа, американцям "не треба було здійснювати вторгнення в Афганістан".

"США підуть, але залишать за собою великий безлад", - зазначив Заріф.

Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Крім того, в угоді йдеться, що американські спеціальні підрозділи будуть залишатися в Афганістані під час виведення військ для проведення контртерористичних операцій.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками США. Офіційно проголошеної метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан".

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