В Ірані назвали санкції США проти іранських урядовців через вибори недемократичними

В Ірані засудили намір Сполучених Штатів Америки запровадити обмежувальні заходи проти п’яти членів іранської Ради Вартових через звинувачення у фальсифікації прийдешніх виборів. Про це заявив один з чиновників, на яких поширюються санкції, речник Ради Вартових Аббас Кадходаеї, передає RFERL.

За його словами, американський режим показав своїми санкціями, що він не має нічого спільного з демократією.

"Тепер ми ще більше налаштовані захистити волевиявлення людей", - зазначив він.

Зазначимо, напередодні Міністерство фінансів США заявило про намір запровадити санкції проти кількох членів Ради Вартових Ірану та Комітету нагляду за виборами. Вашингтон звинувачує урядовців у дискваліфікації кандидатів, які не поділяють політику Верховного лідера країни Аятолли Алі Хаменеї.

Згідно з санкційними обмеженнями, майно підсканційних осіб у США заморожене, громадянам Сполучених Штатів заборонено співпрацю з ними, яка передбачає взаємодію з будь-якою власністю чи майновими правами.

Нагадаємо, у парламенті Ірану зареєстрували законопроект про проведення дебатів щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У такий спосіб іранський уряд планує чинити тиск на європейські країни з метою порятунку угоди про ядерну програму Тегерана 2015 року.

РБК-Україна писало, що 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання з ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.