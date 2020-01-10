Чорні ящики українського літака можуть розкрити сьогодні

Чорні ящики українського літака, який зазнав аварії в Ірані, будуть розкриті 10 січня. Про це повідомив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, передає агентство IRNA.

За його словами, чорні ящики будуть розкриті сьогодні в лабораторії аеропорту Мехрабад.

Нагадаємо, в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ фахівці Ірану і України домовилися про спільну розшифровку чорних ящиків. Сторони домовилися про спільне розслідування і отриманні даних з бортових самописців. Також повідомляється, що хід розслідування проконтролюють судова влада Ірану.

У той же час Reuters з посиланням на іранських чиновників зазначає, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Він також заявив, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорних ящиків, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Раніше в Ірані заявили, що обидві чорні скриньки літака, що розбився пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.

Також повідомлялося, що офіційний Тегеран не відмовлявся від можливої ​​передачі чорних ящиків компанії Boeing, а повідомлення в ЗМІ були невірними.