Иран орошает облака серебром, чтобы преодолеть сильнейшую засуху за 50 лет

Власти Ирана начали масштабную операцию по стимулированию осадков, распыляя химические вещества на облака над бассейном озера Урмия, чтобы бороться с сильнейшей засухой, которая охватила страну за последние десятилетия.

Озеро Урмия, крупнейшее в Иране, почти полностью высохло, оставив огромный соляной пласт. По данным агентства, дальнейшие операции по "посеву облаков" планируют провести на востоке и западе провинции Азербайджан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил на прошлой неделе, что в случае недостатка осадков в ближайшее время может быть ограничено водоснабжение Тегерана, а жителей столицы даже придется эвакуировать.

"Посев облаков" предполагает впрыскивание химических солей, таких как йодид серебра или калия, в облака с помощью самолетов или генераторов на земле. Эти вещества способствуют конденсации водяного пара и образованию осадков. Технология применяется уже десятилетиями; например, Объединенные Арабские Эмираты активно используют ее для борьбы с нехваткой воды.

По данным Иранской метеорологической организации, в этом году объем осадков снизился на 89% по сравнению со средним многолетним показателем. "Сейчас мы переживаем самую сухую осень за последние 50 лет", - заявили в ведомстве.

Чиновники также объявили о планах наказывать домохозяйства и предприятия, которые потребляют чрезмерное количество воды. Председатель Национального центра по вопросам климата и засухи Ахмад Вазифех отметил, что уровень воды в дамбах Тегерана, Западного и Восточного Азербайджана и провинции Маркази находится на однозначных процентах и находится в "тревожном состоянии".

В пятницу сотни людей в Тегеране собрались возле мечети, чтобы помолиться за дождь. В субботу иранские метеорологи зафиксировали первые осадки на западе и северо-западе страны, а на горнолыжном курорте к северу от Тегерана выпал первый в этом году снег.

Эти меры, как химические, так и духовные, демонстрируют масштабную борьбу Ирана с последствиями экстремальной засухи и подчеркивают критическую необходимость управления водными ресурсами в стране.