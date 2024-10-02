Иран совершил большую ошибку и заплатит за это, - Нетаньяху

Чиновник на встрече по вопросам политики и безопасности подчеркнул, что Иран совершил большую ошибку, за которую заплатит.

"Сегодня вечером Иран снова атаковал Израиль сотнями ракет. Эта атака провалилась. Она была сорвана благодаря системе ПВО Израиля, которая является самой передовой в мире. Иран совершил большую ошибку сегодня вечером - и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", - заявил Нетаньяху.

Отдельно представитель Израиля в ООН заявил, что Иран вскоре почувствует последствия своих действий, и ответ будет болезненным.

Тем временем издание The Wall Street Journal пишет, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Продолжая тему отметим, что в комментарии CNN представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Америка будет координировать действия с Израилем в ответ на ракетную атаку Ирана, назвав это "значительной эскалацией". Он также пообещал, что будут последствия.

"Конечно, для Ирана должны быть последствия за эту атаку. Мы ясно дали понять, что должны быть последствия. Я не собираюсь сегодня вдаваться подробности, какими будут эти последствия, но это те вещи, по которым мы будем координировать действия с нашими израильскими коллегами", - заявил он.

Миллер не стал говорить, является ли ядерная программа Ирана законной целью для израильского возмездия после иранской ракетной атаки, но заявил, что США планируют "обсудить эти последствия с нашими израильскими коллегами, прежде чем говорить о них публично".

"Это не значит, что я что-то исключаю или что-то не исключаю, но я бы ответил на любой вопрос таким образом: мы хотим провести эти переговоры напрямую с нашими израильскими коллегами в ближайшие дни", - сказал представитель Госдепартамента.

Кроме того, он сказал, что ракетная атака Ирана была отражена отчасти благодаря координации между США, Израилем и партнерами (какими еще странами, Миллер не уточнил).

Отметим, что после заявления Нетаньяху агентство Reuters сообщило о новом заявлении со стороны Ирана. В частности, иранские вооруженные силы предостерегли союзников Израиля от прямого вмешательства.

Там заявили, что нанесут удар по "базам и интересам" сторонников Израиля в регионе, если они напрямую вмешаются в действия Тегерана. Также иранская сторона добавила, что любой ответ Израиля на ракетную атаку Ирана будет встречен "масштабным разрушением" израильской инфраструктуры.