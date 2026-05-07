Иран способен месяцами противостоять морской блокаде США, - WP

Согласно анализу разведки, экономическая ситуация в Иране пока не настолько критическая, как утверждают некоторые источники. Тегеран способен противостоять блокаде даже дольше указанного срока, если наладит сухопутную контрабанду нефти через страны Центральной Азии.

Для сохранения функциональности нефтяной отрасли страна вынуждена уменьшать добычу на месторождениях. При этом Иран использует пустые танкеры для частичного хранения сырья.

Военный потенциал

Отдельные американские чиновники предполагают, что способность Тегерана выдерживать длительные трудности может быть выше прогнозов разведки США.

По их данным, иранское руководство стало более радикальным и решительным. В Тегеране убеждены, что смогут переждать политическую волю США и подавить любое внутреннее сопротивление с помощью репрессий.

Кроме того, анализ показал, что Иран сохранил значительную часть своих баллистических мощностей. Отмечается, что Иран все еще имеет примерно 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок и около 70% запасов ракет.

Также есть признаки того, что Ирану удалось восстановить и вновь открыть почти все подземные хранилища, отремонтировать часть поврежденных ракет и даже завершить сборку новых боеприпасов, которые были почти готовы на момент начала войны.