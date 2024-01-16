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Иран заявил об атаке на две базы боевиков в Пакистане, - СМИ

Иллюстративное фото: Иран заявил об атаке на две базы боевиков в Пакистане (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Иран заявил, что во вторник, 16 января, атаковал в Пакистане две базы воинственной группировки "Джаиш аль-Адль".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tasnim.

По данным иранских СМИ, базы боевиков

Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что вчера поздно вечером, 15 января, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль , который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек.

Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, в том числе Empire и Falcon Group.

Теракты в Пакистане

30 января этого года в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт, в результате чего погибли более 80 человек, еще 57 получили ранения.

А в феврале боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

Кроме того, 30 июля террорист-смертник взорвал себя на массовом собрании людей - погибли 44 человека, еще около 200 получили ранения.

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