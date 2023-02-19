Боевики атаковали здание полиции в Пакистане: есть погибшие и раненые

Боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Сообщается, что нападение произошло в субботу вечером. Боевики открыли огонь по зданию полиции и забросали его гранатами.

В последствии силы безопасности уничтожили всех троих боевиков, атаковавших офис правоохранителей. Кроме того, подтверждена гибель трех силовиков и гражданского лица, еще 19 получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране организация "Техрик-и Талибан Пакистан". Вскоре премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил теракт и выразил благодарность полиции и силам безопасности за эффективные действия против нападающих.