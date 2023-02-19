Боевики атаковали здание полиции в Пакистане: есть погибшие и раненые
Боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Сообщается, что нападение произошло в субботу вечером. Боевики открыли огонь по зданию полиции и забросали его гранатами.
В последствии силы безопасности уничтожили всех троих боевиков, атаковавших офис правоохранителей. Кроме того, подтверждена гибель трех силовиков и гражданского лица, еще 19 получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране организация "Техрик-и Талибан Пакистан". Вскоре премьер-министр Шахбаз Шариф решительно осудил теракт и выразил благодарность полиции и силам безопасности за эффективные действия против нападающих.
Ранее мы писали, что армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аль-Шабааб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены.
Напомним, что 30 января в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт. Большинство жертв были полицейскими, которые собрались на полуденную молитву.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.