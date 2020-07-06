ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран заявив про збитки після пожежі на ядерному об'єкті

Новини » В світі     06.07.2020 - 04:13
Іран заявив про збитки після пожежі на ядерному об'єкті
Фото для ілюстрації (pixabay)

Інцидент може уповільнити розробку сучасних центрифуг

Пожежа на іранському ядерному об'єкті по збагаченню урану завдав значної шкоди. Тегеран не виключає, що кібератака була проведена.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Таку заяву зробив іранський чиновник з Організації з атомної енергії Бехруз Камалванді, коментуючи інцидент, який стався в четвер.

"Інцидент може уповільнити розробку і виробництво сучасних центрифуг в середньостроковій перспективі", - сказав Камалванді.

Чиновник зазначив, що Іран замінить пошкоджену будівлю на більш простору.

За твердженням іранської влади, причина інциденту і пожежі на об'єкті в Натанзі встановлена і буде оприлюднена пізніше. Деякі іранські чиновники допустили, що, можливо, мова йде про кібератаки. Один з них попередив, що Тегеран помститься будь-якій країні, яка проводить такі атаки.

Як повідомляє "Радіо Свобода", міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц 5 липня відповів на питання про те, чи має Тель-Авів відношення до пожежі в Натанзі.

"Не кожен інцидент, який відбувається в Ірані, дуже пов'язаний з нами", - заявив він.

Ганц нагадав, що довгостроковою метою Ізраїлю є не дозволити Ірану отримати доступ до своїх ядерних можливостей.

Зазначимо, об'єкт зі збагачення урану в Натанзі - один з декількох іранських об'єктів, який знаходиться під наглядом інспекторів МАГАТЕ.

Нагадаємо, у червні в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в цьому районі розташовані дослідницькі центри, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України Іранядерная программа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся