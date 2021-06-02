Іран заявив про врегулювання розбіжностей з США щодо ядерної угоди

Іран повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою . Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

"На нинішніх переговорах у Відні були вирішені наші основні розбіжності з США, і ми ведемо переговори, щоб так само вирішити залишилися", - сказав Рухані

Він також зазначив, що Іран завжди залишався учасником СВПД і на цей час всі учасники угоди домагаються повернення до його виконання в повному обсязі.

Заступник голови МЗС Ірану Аббас Аракчі своєю чергою зазначив, що на переговорах у Відні всі сторони не вважають будь-які розбіжності нерозв'язними. За його словами, делегації повертаються в свої країни для консультацій. Дату відновлення переговорів у Відні узгодять найближчим часом.