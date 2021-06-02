Іран заявив про врегулювання розбіжностей з США щодо ядерної угоди

Іран повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).
Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, передає видання Mehr News.
"На нинішніх переговорах у Відні були вирішені наші основні розбіжності з США, і ми ведемо переговори, щоб так само вирішити залишилися", - сказав Рухані
Він також зазначив, що Іран завжди залишався учасником СВПД і на цей час всі учасники угоди домагаються повернення до його виконання в повному обсязі.
Заступник голови МЗС Ірану Аббас Аракчі своєю чергою зазначив, що на переговорах у Відні всі сторони не вважають будь-які розбіжності нерозв'язними. За його словами, делегації повертаються в свої країни для консультацій. Дату відновлення переговорів у Відні узгодять найближчим часом.
У Відні вже більше місяця тривають переговори між Іраном і п'ятьма державами, які підписали ядерну угоду 2015 року: США, Росією, Китаєм, Німеччиною, Францією і Великобританією. США після приходу до влади президента Джо Байдена дали зрозуміти, що Вашингтон при виконанні певних умов готовий повернутися в ядерну угоду з Тегераном.
Нагадавши, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.