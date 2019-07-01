Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт запасів урану

Іран перевищив дозволений ядерною угодою 2015 року ліміт запасів урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією прес-секретаря МЗС Ірану Аббаса Мусаві, Тегеран перевищив відповідний ліміт в 300 кг гексафториду урану, проте уточнив, що кроки щодо зменшення зобов'язань ядерної угоди 2015 року є "оборотними".

"Наші інспектори знаходяться на місцях, і вони будуть повідомляти штаб-квартиру, як тільки буде підтверджено запаси низькозбагаченого урану" - сказав представник МАГАТЕ.

Додамо, що після переговорів у п'ятницю у Відні, Іран заявив, що європейські країни занадто мало пропонують допомоги у торгівлі, задля того щоб переконати його дотримуватися ліміту.

ВІдзначимо, що президент США Дональд Трамп раніше вивів Вашингтон з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном, таким чином обмеживши ядерну програму Тегерана, щоб він не зміг отримати ядерну зброю. Звинувативши Іран у порушеннях програми, Трамп наклав на Тегеран вже кілька пакетів санкцій США.

Нагадаємо, представники п'яти країн-членів ядерної угоди з Іраном попередили Тегеран щодо необхідності дотримуватися умов цього документа. Сторони договору попередили представника Ірану, що він повинен повернутися до виконання своїх зобов'язань в рамках угоди, яке вже кілька разів було порушено. Як відомо, раніше Іран і "шістка" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) 14 липня 2015 року досягли угоди щодо врегулювання проблеми іранського атома.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран нещодавно заявив, що має намір прискорити процес збагачення урану після 27 червня, коли закінчується термін ультиматуму про виконання вимог щодо ядерної угоди.