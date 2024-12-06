Иран запустил тяжелый спутник на высокую орбиту с помощью нового модуля

Иран отправил в космос свой самый тяжелый в истории груз с помощью ракеты-носителя Simorgh, включая усовершенствованный модуль для вывода спутников на более высокие орбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В трансляции государственного телевидения говорилось, что переходный модуль Samān-1 вместе с CubeSat и исследовательской полезной нагрузкой "были успешно выведены на эллиптическую орбиту с верхней точкой 410 км и нижней точкой 300 км".

Запуск произошел на фоне заявлений США и европейских стран о том, что Иран передает баллистические ракеты России, которые, вероятно, будут использованы в войне с Украиной в течение нескольких недель.

По данным иранских СМИ, двухступенчатая жидкотопливная ракета-носитель Simorgh создана министерством обороны Ирана и службой логистики вооруженных сил.

"Во время восьмого запуска ракета достигла нового рубежа, успешно доставив орбитальный переходный блок Samān-1 и два других исследовательских полезных груза общим весом около 300 кг, установив новый национальный рекорд по самой тяжелой полезной нагрузке, выведенной на орбиту", - добавили они.

В январе Иран заявил, что впервые одновременно запустил три спутника с помощью ракеты Simorgh.

Иранские СМИ сообщили в то время, что один спутник весом 32 кг и два наноспутника весом менее 10 кг каждый были отправлены на минимальную орбиту высотой 450 км (280 миль), при этом два меньших устройства были направлены на тестирование технологий узкополосной связи и геопозиционирования.