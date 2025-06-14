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Иран запустил менее 100 ракет: Израиль подвел промежуточные итоги атаки

Иллюстративное фото: Иран ударил по Израилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран 13 июня вечером атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего иранцы использовали менее 100 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрина.

"В течение последнего часа из Ирана по территории Израиля было выпущено две серии ракет "земля-земля". Было выпущено менее 100 ракет", - отметил Дефрин. 

Он уточнил, что большинство ракет перехватили системы противовоздушной обороны. Также часть не достигла своих целей. 

"Есть несколько попаданий в здания, некоторые из них вызваны обломками перехваченных ракет", - рассказал представитель ЦАХАЛ. 

Он призвал израильтян продолжать быть ответственными и соблюдать правила безопасности. 

"Это еще одно свидетельство необходимости операции, цель которой - устранить угрозу. Мы не позволим Ирану усилиться и производить ракеты в количествах, которые могут представлять угрозу существованию государства Израиль", - добавил Дефрин.

Представитель ЦАХАЛ настоятельно попросил граждан страны перестать публиковать информацию о местах попаданий, поскольку такая информация помогает Ирану. 

При этом начальник Генерального штаба и командиры ЦАХАЛ продолжают руководить операцией, проводить оценку ситуации и готовиться к тому, что может произойти дальше. 

"Возможны дальнейшие перехваты, и мы принимаем меры для устранения этой угрозы", - обратил внимание он. 

Атака Ирана

Напомним, 13 июня вечером иранские войска запустили по Израилю баллистические ракеты. По состоянию на сейчас известно, что пострадали 35 человек.

Более детально об атаке - в материале РБК-Украина.

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