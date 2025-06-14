Иран запустил менее 100 ракет: Израиль подвел промежуточные итоги атаки

"В течение последнего часа из Ирана по территории Израиля было выпущено две серии ракет "земля-земля". Было выпущено менее 100 ракет", - отметил Дефрин.

Он уточнил, что большинство ракет перехватили системы противовоздушной обороны. Также часть не достигла своих целей.

"Есть несколько попаданий в здания, некоторые из них вызваны обломками перехваченных ракет", - рассказал представитель ЦАХАЛ.

Он призвал израильтян продолжать быть ответственными и соблюдать правила безопасности.

"Это еще одно свидетельство необходимости операции, цель которой - устранить угрозу. Мы не позволим Ирану усилиться и производить ракеты в количествах, которые могут представлять угрозу существованию государства Израиль", - добавил Дефрин.

Представитель ЦАХАЛ настоятельно попросил граждан страны перестать публиковать информацию о местах попаданий, поскольку такая информация помогает Ирану.

При этом начальник Генерального штаба и командиры ЦАХАЛ продолжают руководить операцией, проводить оценку ситуации и готовиться к тому, что может произойти дальше.

"Возможны дальнейшие перехваты, и мы принимаем меры для устранения этой угрозы", - обратил внимание он.