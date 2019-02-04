Іран запустив власну криптовалюту

Криптовалюта PayMon забезпечена золотом

Правительство Ирана вместе с банками запустило собственную криптовалюту PayMon для обхода санкционного режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный портал CryptoGlobe.

Сообщается, что над выпуском альткоина PayMon работали банки Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat. Также сообщается, что актив будет представлен на внебиржевой платформе Fara Bourse.

Известно, что изначально выпустят 1 млрд новых токенов, которые будут применяться для токенизации активов финучреждений и снижения негативных последствий для экономики Ирана после отключения от межбанковской системы SWIFT.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран планирует обойти санкции США с помощью криптовалюты. Кроме того, для граждан Ирана введут ограничения, чтобы они не смогли хранить средства на сумму свыше 10 тыс. долларов не на банковских счетах.

Ранее также сообщалось, что Венесуэла намерена экспортировать нефть за криптовалюту. В стране с 20 февраля 2018 года запустили собственную криптовалюту El Petro, ее курс меняется в зависимости от колебаний цен на нефть.