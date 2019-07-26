Іран запустив балістичну ракету

Іран провів випробування балістичної ракети. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Sun.

За словами представника Пентагону, ракета "Шахаб-3" пролетіла 1000 км, не становлячи загрози для судноплавства або баз США.

У Пентагоні припустили, що Іран випробував ракету середньої дальності, аби поліпшити "дальність і точність" свого озброєння.

Нагадаємо, прес-секретар іранської місії при Організації Об'єднаних Націй Алірез Мірусефі заявив, що програма по балістичним ракетам Ірану не підлягає обговоренню.

Раніше повідомлялося, що Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.

РБК-Україна писало, що в США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, в травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, оголосив про призупинення деяких зобов'язань по СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.