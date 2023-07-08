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Иран захватил коммерческое судно в Персидском заливе

Фото: Иран захватил коммерческое судно в Персидском заливе (fleetmon.com)
Автор: Константин Широкун

Корпус стражей исламской революции захватил коммерческое судно в международных водах Персидского залива в четверг, 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным ВМС США, захваченное судно могло быть причастно к контрабанде. Корабли США следили за ситуацией, но было принято решение не предпринимать никаких активных действий.

Британская морская охранная компания Ambrey заявила, что ей известно о попытке захвата иранскими силами небольшого танкера под флагом Танзании примерно в 59 морских милях к северо-востоку от портового города Даммам в Саудовской Аравии.

"Иран регулярно перехватывает небольшие танкеры, которые подозревает в контрабанде нефти", - добавили в компании.

По данным аналитической компании Vortexa, около пятой части мировых поставок морской нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. В Иране заявили, что у Корпуса стражей исламской революции есть ордер на арест одного из танкеров, шедших в водах Персидского залива.

Иран захватывает судна в Персидском заливе

По ВМС США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил почти 20 торговых судов под международными флагами.

Так, в мае Тегеран захватил два танкера под флагом Маршалловых островов, которые были зафрахтованы компанией Chevron.

Затем стало известно, что США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках сделки по обеспечению соблюдения санкций.

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ИранВМС США