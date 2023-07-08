Иран захватил коммерческое судно в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции захватил коммерческое судно в международных водах Персидского залива в четверг, 6 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным ВМС США, захваченное судно могло быть причастно к контрабанде. Корабли США следили за ситуацией, но было принято решение не предпринимать никаких активных действий.
Британская морская охранная компания Ambrey заявила, что ей известно о попытке захвата иранскими силами небольшого танкера под флагом Танзании примерно в 59 морских милях к северо-востоку от портового города Даммам в Саудовской Аравии.
"Иран регулярно перехватывает небольшие танкеры, которые подозревает в контрабанде нефти", - добавили в компании.
По данным аналитической компании Vortexa, около пятой части мировых поставок морской нефти и нефтепродуктов проходит через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. В Иране заявили, что у Корпуса стражей исламской революции есть ордер на арест одного из танкеров, шедших в водах Персидского залива.
Иран захватывает судна в Персидском заливе
По ВМС США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил почти 20 торговых судов под международными флагами.
Так, в мае Тегеран захватил два танкера под флагом Маршалловых островов, которые были зафрахтованы компанией Chevron.
Затем стало известно, что США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках сделки по обеспечению соблюдения санкций.
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