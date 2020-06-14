Іран не взяв на себе міжнародну відповідальність за катастрофу МАУ, - Єнін

Попри факт збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ іранською ракетою, Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за катастрофу. Іран доводить, що катастрофа сталася через людську помилку.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

При цьому, за словами заступника глави МЗС, Україна наполягає, що говорити про причини катастрофи літака можна буде лише після завершення розслідування.

"Ми вважаємо що воза не можна ставити перед конями й, відповідно, говорити про причину можна буде лише після того, як буде повністю завершено як технічне, так і кримінальне розслідування і будуть з'ясовані абсолютно всі обставини зазначеної трагедії", - заявив Єнін.

Нагадаємо, катастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинули 176 людей.

Раніше в Ірані заявили про встановлення винного у катастрофі українського літака, який нібито помилково запустив ракету.

Пізніше в Тегерані повідомили про затримання 6 підозрюваний у справі про катастрофу літака МАУ.

При цьому в українському МЗС не бачать реального просування в розслідуванні причин та обставин катастрофи літака МАУ.