Іран взяв відповідальність за ракетний обстріл військових баз США в Іраку

Відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових іранської революції. Про це передає іранське агентство IRIB News.

Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в п'ятницю в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Білий дім стежить за атакою. Неясно, чи були які-небудь жертви.

За даними Міністерства оборони США, база Аль-Асад була вражена кількома ракетами. В цілому йдеться про 13 ракет по американських військових базах.

"Нам відомі повідомлення про напади на американські об'єкти в Іраку. Президент був поінформований і уважно стежить за ситуацією і консультується зі своєю командою національної безпеки", - заявила прес-секретар Білого дому Стефані Гришам.

Революційна гвардія Ірану заявила, що атака була в помсту за смерть Сулеймані, пише BBC.

"Ми попереджаємо всіх американських союзників, які надали свої бази терористичної армії, що будь-яка територія, яка є відправною точкою агресивних дій проти Ірану, буде піддаватися нападам", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.

Додамо також, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого генерал загинув.