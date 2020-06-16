Іран невдовзі передасть Франції "чорні ящики" збитого літака МАУ, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Іран готує передачу Франції "чорних ящиків" збитого літака українського літака "Міжнародні авіалінії України". Це, за його словами, відбудеться найближчим часом.

Про це пише Deutsche Welle.

Трюдо підтвердив, що затримка відправки була викликана обмежувальними заходами, викликаними пандемією COVID-19.

"Чорні ящики повинні бути доправлені до Франції найближчим часом", - заявив він.

За словами канадського прем'єра, тиск на Іран для отримання результатів причин катастрофи та правосуддя буде продовжено.

"Ми збираємося й надалі тиснути на іранський режим разом з нашими іноземними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися правосуддя, отримати компенсації для сімей", - додав Трюдо.

Катастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинуло 176 осіб.

Раніше в уряді Ірану заявили, що пандемія сповільнила плани передати за кордон "чорні ящики" збитого літака.

РБК-Україна писало, що Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за катастрофу.