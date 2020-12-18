Іран відновив будівництво нового ядерного об'єкта, - AP

Іран відновив будівництво нового підземного ядерного об'єкту в районі заводу по збагаченню урану "Фордо". У 2009 році Тегеран заперечував будівництво після викриття з боку західних країн.

Про це пише Associated Press з посиланням на отримані супутникові знімки.

Повідомляється, що призначення нового об'єкта поки не ясно. Передбачається, що така активність в останні дні адміністрації президента США Дональда Трампа викличе нові побоювання, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Тим більше, що паралельно йде будівництво ядерного об'єкту в Натанзі.

Також повідомляється, що місія Ірану при ООН і МАГАТЕ не надали коментар щодо даної інформації. Будівництво на майданчику "Фордо" почалося в кінці вересня недалеко від міста Кум. На супутниковому знімку від 11 грудня видно виритий фундамент з десятками стовпів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.

При цьому обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов.