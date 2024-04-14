Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет, - ЦАХАЛ

По его словам, авиабаза Неватим была поражена, но ее "возможности не были притуплены". К тому же, как сказал Хагари, ни о каких погибших не сообщалось, но 10-летняя девочка была ранена осколками.

"Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации. Мы сделаем все необходимое", - сказал он.

Запуски беспилотников и ракет, по его словам, также происходили не только из Ирана, но также из Ирака и Йемена.

По его словам, в последние часы "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане.

Удар Ирана по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет, начиная с вечера 13 апреля. Первоначально сообщалось, что было запущено более двухсот воздушных средств нападения. Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по По данным CNN,

Отметим, что Израиль уже планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.