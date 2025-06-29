Иран потребовал от ООН признать Израиль и США агрессорами за 12-дневную войну

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать Иран, нацеливает на его ядерные и военные объекты, оборонные системы, высокопоставленных военных и ученых атомщиков.

Затем, в ночь на 22 июня США провели свою операцию, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Вскоре президент США Дональд Трамп утверждал, что ядерная программа Ирана была полностью уничтожена. В то же время, ряд СМИ, ссылаясь на американскую разведку пишут, что это не совсем так.

В свою очередь, атаки Израиля привезли к тому, что страны регулярно обменивались обстрелами, а удары США - побудили Тегеран запустить ракеты по американской военной базе в Катаре.

Вскоре в СМИ стало известно, что США не будут отвечать на эту атаку, а уже 24 июня Трамп анонсировал, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. В тот же день, перемирие вступило в силу и 12-дневная война завершилась.

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