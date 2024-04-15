Иран вызвал послов Британии, Франции и Германии из-за "двойных стандартов"

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Британии, Франции и Германии из-за их "двойных стандартов" в отношении ударов Тегерана по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как напоминает Reuters, Берлин, Франция и Лондон осудили атаку Ирана на Израиль, которая состоялась в ночь на 14 апреля и стала ответом на удар по посольству в Сирии.

В МИД Ирана обвинили вышеупомянутые страны в "двойных стандартах", поскольку они ранее выступили против разработанного Россией заявления в Совете безопасности ООН, которое бы осудило атаку Израиля на иранское посольство в Сирии.

"Военные действия Ирана против баз сионистского режима вполне вписываются в рамки права на законную оборону, предусмотренного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, и являются ответом на ряд преступлений, включая недавнее нападение на посольский комплекс в Сирии", - заявили в МИД Ирана.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.