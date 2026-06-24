Иран отказывается от проверок ядерных объектов специалистами МАГАТЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже согласился на инспекцию на неопределенный срок. Он назвал заявления Тегерана об отсутствии договоренностей ложными.

"Если они не согласятся на это, дальнейших переговоров не будет!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс назвал готовность Ирана к проверкам важной вехой. Он отметил, что это первый шаг к окончательной денуклеаризации.

Тегеран отказывается от инспекций

Официальный Иран уже опроверг заявления американских лидеров. Спикер Министерства иностранных дел Эсмаил Бакаи сообщил, что планов по инспекциям поврежденных объектов нет. Чиновники даже не встречались с головой МАГАТЭ.

"Для этого вопроса просто нет установленной процедуры", – заявил Бакаи.

Он добавил, что страна будет соблюдать только стандартные и прозрачные процедуры.

Между тем, государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Иран манипулирует информацией. По его мнению, такие заявления Тегерана рассчитаны на внутреннюю аудиторию и это часть политической игры внутри страны.

Иран напоминает, что с июня 2025 года Иран запретил инспекторам посещать места атак. Посол Ирана в ООН Али Бахрейни говорит, что обсуждение ядерной деятельности состоится на следующем этапе переговоров.