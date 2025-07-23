Иран не откажется от ядерной программы, несмотря на угрозу войны с Израилем, - Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны к любой войне с Израилем, одновременно подтвердив намерение Тегерана продолжать ядерную программу в мирных целях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.
Он выразил пессимизм относительно прекращения огня между двумя странами после недавнего 12-дневного конфликта, в который вмешались США.
"Мы полностью готовы к любому новому военному шагу Израиля, и наши вооруженные силы готовы снова нанести удар глубоко внутри Израиля", - сказал Пезешкиан
По его словам, Иран не полагается на перемирие, считая его неустойчивым, и уже подготовился к любым сценариям, в том числе возможным новым военным действиям.
Комментируя удары Израиля по ядерным объектам и убийство ключевых военных и ученых, Пезешкиан отметил, что целью было уничтожение иерархии Ирана, но эти планы не увенчались полным успехом.
Он также опроверг утверждения США об ущербе от ударов, заявив, что существенные потери понес именно Израиль.
В то же время президент Ирана подтвердил намерение продолжать ядерную программу в рамках международного права и подчеркнул отказ страны от ядерного оружия.
Он призвал к дипломатии и переговорам на основе взаимной выгоды, отвергая угрозы и ультиматумы.
Пезешкиан также рассказал о попытке убийства с его участием на заседании Высшего совета национальной безопасности в Тегеране, которую он назвал частью плана Израиля дестабилизировать руководство Ирана. По его словам, этот план провалился.
Отдельно он прокомментировал удары по катарской базе Аль-Удейд, заявив, что они были направлены против американских сил и не имели целью нанести вред Катару или его народу.
Пезешкиан добавил, что поддерживает хорошие отношения с Катаром и лично по телефону объяснил эмиру страны позицию Тегерана.
США предложили создать региональный консорциум для обогащения урана за пределами Ирана - эту инициативу обсуждали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. Однако Иран отказался от такого предложения.
Министры иностранных дел трех европейских стран заявили о готовности к дальнейшим переговорам с Тегераном, но подчеркнули, что участие США в дипломатии является обязательным.
Трамп поставил Ирану двухнедельный ультиматум для возвращения за стол переговоров. За это время в Белом доме должны принять решение о возможном вовлечении Вашингтона в операцию Израиля против Ирана.
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