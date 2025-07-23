Иран не откажется от ядерной программы, несмотря на угрозу войны с Израилем, - Пезешкиан

Он выразил пессимизм относительно прекращения огня между двумя странами после недавнего 12-дневного конфликта, в который вмешались США.

"Мы полностью готовы к любому новому военному шагу Израиля, и наши вооруженные силы готовы снова нанести удар глубоко внутри Израиля", - сказал Пезешкиан

По его словам, Иран не полагается на перемирие, считая его неустойчивым, и уже подготовился к любым сценариям, в том числе возможным новым военным действиям.

Комментируя удары Израиля по ядерным объектам и убийство ключевых военных и ученых, Пезешкиан отметил, что целью было уничтожение иерархии Ирана, но эти планы не увенчались полным успехом.

Он также опроверг утверждения США об ущербе от ударов, заявив, что существенные потери понес именно Израиль.

В то же время президент Ирана подтвердил намерение продолжать ядерную программу в рамках международного права и подчеркнул отказ страны от ядерного оружия.

Удары по Катару

Он призвал к дипломатии и переговорам на основе взаимной выгоды, отвергая угрозы и ультиматумы.

Пезешкиан также рассказал о попытке убийства с его участием на заседании Высшего совета национальной безопасности в Тегеране, которую он назвал частью плана Израиля дестабилизировать руководство Ирана. По его словам, этот план провалился.

Отдельно он прокомментировал удары по катарской базе Аль-Удейд, заявив, что они были направлены против американских сил и не имели целью нанести вред Катару или его народу.

Пезешкиан добавил, что поддерживает хорошие отношения с Катаром и лично по телефону объяснил эмиру страны позицию Тегерана.