Иран не будет вести переговоры с США: в Тегеране опровергли публикацию WSJ

Секретарь нацбезопасности Ирана Али Лариджани совершил якобы новую попытку возобновить переговоры с США. Однако сам он эту информацию отвергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х и материал The Wall Street Journal .

Что писали в СМИ

По словам источников WSJ, Али Лариджани настаивает на возобновлении ядерных переговоров с США при посредничестве Омана и предпринял попытку.

Издание пишет, что контакт, осуществленный через оманских посредников, подтверждает усиление позиций Лариджани после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

Известно, что Лариджани курирует вопросы безопасности и военные усилия Ирана в ходе конфликта с Израилем и США, а также попытки Тегерана найти выход из войны, хотя он не входит в триумвират, сформированный для управления страной после смерти Хаменеи.

Что говорит чиновник

Сам Али Лариджани ответом на эту публикации написал, что Тегеран не планирует говорить с Вашингтоном.

"Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами", - говорится в его посте.

В еще нескольких постах он добавил, что президент США Дональд Трамп поверг регион в хаос, вселил "ложные надежды" и теперь опасается дальнейших потерь среди американских военных. Также Лариджани считает, что Трамп пожертвовал солдатами США ради стремления Израиля к власти.