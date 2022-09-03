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Іран повернув США захоплені безпілотники, - WP

Фото: Іран повернув Сполученим Штатам захоплені безпілотники (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Іран повернув Сполученим Штатам захоплені надводні безпілотники, які проводили зйомку місцевості в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Екіпаж іранського військового корабля Jamaran звільнив небойові американські дрони Saildrone Explorer через 18 годин після їх захоплення. Американська сторона розцінила дії Ірану як провокацію на тлі переговорів щодо ядерної угоди.

Два безпілотники, що робили несекретні фотографії в акваторії Червоного моря, були перехоплені іранським кораблем 1 вересня. Після відправки американських вертольотів з есмінців USS Nitze і USS Delbert D. Black до Jamaran, дрони вдалося повернути. Повідомляється, що іранські моряки викинули дрони за борт.

Раніше стало відомо, що США спільно з Ізраїлем, Саудівською Аравією та іншими близькосхідними країнами працюють над створенням мережі безпілотників, яка повинна допомогти "стримати" іранські збройні сили в регіоні.

Байден також заявив, що застосує силу в якості крайнього заходу, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.

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