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Іран погрожує обмежити доступ до ядерних об'єктів. Поставив умову

Новость на русском → Тегеран, Понеділок 15 лютого 2021 16:24
Іран погрожує обмежити доступ до ядерних об'єктів. Поставив умову Фото: ядерний об'єкт (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що іранська сторона може обмежити доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії до своїх ядерних об'єктів. Це відбудеться у тому випадку, якщо до кінця місяця не буде зрушень у суперечці з США щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє DPA.

"Якщо ядерна угода не буде виконуватися згідно з договором до кінця лютого, ми повинні будемо призупинити виконання додаткового протоколу МАГАТЕ", - сказав Саїд Хатібзаде.

Згаданий протокол передбачає безперешкодний доступ інспекторів до ядерних потужностей країни. Він є частиною Віденської ядерної угоди від 2015 року, яка була спробою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Вона вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом урану тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття санкцій.

Після того як США вийшли з ядерної угоди при президенстві Дональда Трампа, Іран почав поступово порушувати договір. Зокрема, Іран почав збагачення урану до 20%.

Нагадаємо, 12 лютого Німеччина, Франція та Британія оприлюднили спільну заяву, в якій закликали Іран припинити виробництво металевого урану.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз серйозно стурбований тим, що Іран почав збагачення урану на рівні 20 відсотків.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення Ірану підвищити рівень збагачення урану демонструє намір продовжувати розвивати військову ядерну програму.

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