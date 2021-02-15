Іран погрожує обмежити доступ до ядерних об'єктів. Поставив умову

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що іранська сторона може обмежити доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії до своїх ядерних об'єктів. Це відбудеться у тому випадку, якщо до кінця місяця не буде зрушень у суперечці з США щодо ядерної угоди.

"Якщо ядерна угода не буде виконуватися згідно з договором до кінця лютого, ми повинні будемо призупинити виконання додаткового протоколу МАГАТЕ", - сказав Саїд Хатібзаде.

Згаданий протокол передбачає безперешкодний доступ інспекторів до ядерних потужностей країни. Він є частиною Віденської ядерної угоди від 2015 року, яка була спробою стримати Іран від розробки ядерної зброї. Вона вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом урану тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття санкцій.

Після того як США вийшли з ядерної угоди при президенстві Дональда Трампа, Іран почав поступово порушувати договір. Зокрема, Іран почав збагачення урану до 20%.