Иран и Северная Корея помогают российской армии в войне против Украины, - ISW

Иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что в октябре Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косар" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции.

Согласно оценкам Банка Кореи, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Северной Кореи вырос на 3,1% по сравнению с 2022 годом. Рост зафиксирован впервые после ежегодного сокращения с 2019 года.

Кроме того, по оценкам финучреждения, тяжелая и химическая промышленность КНДР, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, в 2023 году выросли на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что поставки Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие, помогли Пхеньяну стабилизировать цены и, вероятно, стимулировали северокорейское внутреннее производство.

В отчете ISW также отметили, что Северная Корея передала России до 4,8 млн артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и комплектующие к ним.