Иран и Оман договариваются о разминировании Ормуза вопреки заявлению Трампа

Иран и Оман ведут переговоры по Ормузу

Министр иностранных дел Омана Саид Бадр бин Хамад Альбусаиди выразил надежду, что вскоре объявят о коридоре через Ормуз. Также на кону практические договоренности по возобновлению безопасного судоходства в проливе.

Он назвал переговоры с главным дипломатом Ирана Аббасом Арагчи в Тегеране конструктивными.

"Будущее управление проливом и постоянное решение будут определены в должное время", - заявил дипломат.

Предложенное рамочное соглашение с Ираном содержит общий проект по разминированию пролива, пишет издание.

Маскат и Тегеран продолжат переговоры по достижению соглашения о постоянном коридоре и системе управления проливом, сообщило министерство.

Ссылка Омана на миссию по разминированию, похоже, противоречит заявлению президента Дональда Трампа, пишет издание. Ранее он сказал, что ВМС США сообщили его об удалении всех мин из международных вод в Ормузе.

Иран и Оман проводят переговоры в соответствии с положением меморандума о взаимопонимании, подписанном Вашингтоном и Тегераном 17 июня.

Но Меморандум о взаимопонимании быстро распался, поскольку США и Иран начали борьбу за судоходные пути.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Трампа, Иран получил жесткое предупреждение о новом минировании Ормузского пролива, который уже сделали безопасным ВМС США.