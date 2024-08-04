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Иран утверждает, что лидера ХАМАС убила ракета малой дальности

Воскресенье 04 августа 2024 02:32
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Иран утверждает, что лидера ХАМАС убила ракета малой дальности Фото: лидер ХАМАС Исмаил Хания (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности, что противоречит нескольким сообщениям о заранее заложенной в здании взрывчатке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В заявлении, которое прозвучало в эфире иранского государственного телевидения, говорится, что в среду по резиденции Хании в Тегеране была применена ракета с семикилограммовой боеголовкой, повлекшая серьезные разрушения. Подробности расположения резиденции не сообщаются.

В заявлении также обвиняются Соединенные Штаты в поддержке атаки, за которую Иран считает ответственным Израиль.

Кроме того, КСИР пообещал, что "воинственный и террористический сионистский режим понесет суровое наказание в соответствующее время, в соответствующем месте и в соответствующие для этого сроки".

Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До сих пор неизвестно, как именно он погиб. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

Источники нескольких западных изданий сообщили, что в здании в Тегеране, в котором остановился Хания, чтобы принять участие в инаугурации нового иранского президента, была заложена взрывчатка.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения КСИР, отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС.

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Израиль ХАМАС Иран
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