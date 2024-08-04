Иран утверждает, что лидера ХАМАС убила ракета малой дальности

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности, что противоречит нескольким сообщениям о заранее заложенной в здании взрывчатке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В заявлении, которое прозвучало в эфире иранского государственного телевидения, говорится, что в среду по резиденции Хании в Тегеране была применена ракета с семикилограммовой боеголовкой, повлекшая серьезные разрушения. Подробности расположения резиденции не сообщаются.

В заявлении также обвиняются Соединенные Штаты в поддержке атаки, за которую Иран считает ответственным Израиль.

Кроме того, КСИР пообещал, что "воинственный и террористический сионистский режим понесет суровое наказание в соответствующее время, в соответствующем месте и в соответствующие для этого сроки".