ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране сделали заявление о переговорах с США

11:25 15.08.2026 Сб
2 мин
Продолжаются обсуждения технических вопросов по Ормузскому проливу
aimg Татьяна Степанова
В Иране сделали заявление о переговорах с США Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Руководство Ирана еще не приняло решение о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr.

"Пока не принято ни одного решения о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами", - сказал Арагчи.

По его словам, посредники в лице Катара и Пакистана продолжают обмениваться сообщениями и остаются в контакте с Тегераном, но это вовсе не переговоры.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение боевых действий, однако Соединенные Штаты нарушили его и возобновили удары. Но ведь мы договаривались не о временном прекращении огня, мы договаривались о завершении войны, которая теперь вступила в новую фазу", - сказал министр.

Относительно продолжающихся переговоров с Оманом по Ормузскому проливу Арагчи отметил, что обсуждения продолжаются по техническим вопросам и сосредоточены на определении маршрутов для судоходства.

"Существовавшие ранее маршруты больше не работают, должен быть определен новый путь. Сейчас мы разрабатываем временный маршрут, который впоследствии станет окончательным", - добавил глава МИД.

По его словам, в этом переговорном треке принимают участие специалисты и военные двух стран, и результат может быть получен в ближайшее время.

Арагчи также отметил, что технические консультации по определению маршрута проводятся отдельно от любых переговоров по возобновлению транзита по проливу.

"Будет открыт Ормузский пролив или нет зависит от выполнения других условий, которые должны соблюдаться американцы", - отметил иранский министр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США и Иран предварительно согласились продлить 60-дневное перемирие, срок которого истекает 17 августа. Однако стороны пока не определили, на какой период будет продлено соглашение.

Тем временем президент США Дональд-Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив по территории США.

В то же время он не объяснил, каким образом Вашингтон планирует предоставить стратегическому водному пути такой статус. Юрисдикцию над отдельными частями пролива имеют Иран и Оман.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
В Марганце в результате атаки России погиб трехмесячный ребенок, еще 11 человек ранены
В Марганце в результате атаки России погиб трехмесячный ребенок, еще 11 человек ранены
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G