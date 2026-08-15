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В Ірані зробили заяву щодо переговорів зі США

11:25 15.08.2026 Сб
2 хв
Тривають обговорення технічних питань щодо Ормузької протоки
aimg Тетяна Степанова
В Ірані зробили заяву щодо переговорів зі США Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)
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Керівництво Ірану ще не ухвалило рішення про поновлення переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr.

"Поки що не прийнято жодного рішення про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами ", - сказав Арагчі.

За його словами, посередники в особі Катару і Пакистану продовжують обмінюватись повідомленнями і залишаються в контакті з Тегераном, але це зовсім не є переговорами.

"Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння передбачає припинення бойових дій, однак Сполучені Штати порушили його і відновили удари. Але ж ми домовлялись не про тимчасове припинення вогню, ми домовлялись про завершення війни, яка тепер вступила в нову фазу", - сказав міністр.

Стосовно триваючих переговорів з Оманом щодо Ормузької протоки Арагчі зазначив, що обговорення тривають щодо технічних питань і зосереджені на визначенні маршрутів для судноплавства.

"Маршрути, що існували раніше, більше не працюють, має бути визначений новий шлях. Зараз ми розробляємо тимчасовий маршрут, який згодом стане остаточним", - додав глава МЗС.

За його словами, у цьому переговорному треку беруть участь фахівці та військові двох країн і результат може бути отриманий найближчим часом.

Арагчі також наголосив, що технічні консультації про визначення маршруту проводяться окремо від будь-яких перемовин щодо відновлення транзиту протокою.

"Буде відкрита Ормузька протока чи ні залежить від виконання інших умов, яких мають дотримуватись американці", - зазначив іранський міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США та Іран попередньо погодилися продовжити 60-денне перемир'я, термін якого спливає 17 серпня. Проте сторони поки що не визначили, на який період буде продовжено угоду.

Тим часом президент США ДональдТрамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США.

Водночас він не пояснив, яким саме чином Вашингтон планує надати стратегічному водному шляху такий статус. Юрисдикцію над окремими частинами протоки мають Іран та Оман.

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