Катастрофа літака МАУ: до Ірану сьогодні вилетять українські фахівці

До Ірану в зв'язку з катастрофою літака МАУ сьогодні, 8 січня, вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Про це повідомляє в Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

Так, уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

Зокрема, в Іран вилетять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, РНБО, Державної авіаційної служби, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і "Міжнародних авіаліній України". Вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі.

Напомним, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.