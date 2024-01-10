Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон для войны против Украины, - Sky News

Информированный источник Sky News в службах безопасности утверждает, что Иран разработал новый ударный дрон Shahed-107 для войны России против Украины. А также, похоже, близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

Shahed-107 описывают как "взрывной и разведывательный" беспилотник, возможно, оснащенный технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, используемые украинскими силами.

Источник издания также рассказал, что "несколько единиц" специально разработанного беспилотника, возможно, было предложено России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 млн долларов.

По словам источников, это отражает "значительную работу по проектированию сил, которую проводит Иран для поддержки интересов России по отношению к Украине".

Как отмечается, Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением.

Дрон длиной около 2,5 метров и размахом крыльев в три метра можно запускать с транспортного средства и, по оценкам, будет иметь радиус действия до 1500 км.

Предполагается, что он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения.

Источник в службе безопасности утверждает, что иранские силы безопасности провели испытания с россиянами на авиабазе в центральном Иране, включавшую беспилотники Shahed-107 и Shahed-136.

Кроме того, отмечается, что партнерство Ирана и России станет еще более значимым после поставок стране-агрессору иранских баллистических ракет класса "земля-земля".

Сотрудничество России и Ирана

Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Также страны недавно договорились "противодействовать" санкциям Запада. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

В частности, в ноябре стало известно, что Россия строит завод по производству "Шахедов".

Кроме того, Россия планирует купить баллистические ракеты малой дальности у Ирана, а поставки могут состояться уже этой весной.