Иран начал воздушную атаку на Израиль: что известно на данный момент

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников вчера поздно вечером, 13 апреля. В ближайшее время ожидается запуск ракет.
Все, что известно о воздушной атаке Ирана на Израиль на данный момент –в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Times of ISrael, пресс-служба Белого дома, Telegram-канал ЦАХАЛ, CNN, Haaretz, Mehr News, ABC News, BBC.
"Десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля", - заявил официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.
По его словам, ВВС Израиля отслеживают дроны, им потребуется несколько часов, чтобы добраться до воздушного пространства страны. Он также отметил, что возможны сбои в работе GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.
Власти Иордании с вечера субботы, 13 апреля, закрыли воздушное пространство из-за ожидаемых боевых действий между Израилем и Ираном. Сообщается, что меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну. Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.
В Ираке также объявили, что закрыли свое воздушное пространство и приостановили все воздушное сообщение после того, как Иран нанес удар беспилотниками по Израилю.
С 1 часа ночи 14 апреля Ливан также закрывает свое воздушное пространство. Решение принято на фоне запуска Ираном ударных дронов по Израилю.
Совет национальной безопасности при президенте США заявил о начале воздушного удара по Израилю со стороны Ирана. Президент Джо Байден собирает членов совета, а также постоянно общается с израильской стороной и союзниками.
"Президент Байден четко заявил: наша поддержка безопасности Израиля железная. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", - говорится в сообщении Белого дома.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает свой военный кабинет. Он собрал чиновников в военном штабе в Тель-Авиве. Сообщается, что о ключевых решениях кабинета будет сообщено в специальном обращении.
Источники Белом доме заявили, что США готовятся к тому, что это будет "крупная атака". Неназванные официальные лица заявили, что администрация президента США Джо Байдена ожидает, что Иран запустит более 100 беспилотников, десятки крылатых ракет и десятки баллистических ракет.
Один из чиновников заявил, что оружие должно было быть нацелено на правительственные объекты Израиля, а не на гражданские или религиозные объекты.
"США и Израиль тесно координируют действия по защите от нападения
«Мы готовы. Израильтяне готовы", - добавил он.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что, по оценкам США, иранская атака на Израиль будет состоять из 400 до 500 беспилотников и ракет.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал нападение Ирана на Израиль бездумным и подчеркнул, что Соединенное Королевство "продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров".
Сирия привела в состояние повышенной боеготовности свои системы ПВО "Панцирь" вокруг столицы Дамаска и основных баз на случай израильского удара.
Силы ПВО Египта приведены в состояние максимальной готовности в связи с сообщениями о запуске беспилотников из Ирана в сторону Израиля.
Что предшествовало
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.
Западные СМИ заявляли, что Иран готовится к атаке и это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.
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