Иран начал воздушную атаку на Израиль: что известно на данный момент

"Десятки беспилотников, запущенных из Ирана, направляются в сторону Израиля", - заявил официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, ВВС Израиля отслеживают дроны, им потребуется несколько часов, чтобы добраться до воздушного пространства страны. Он также отметил, что возможны сбои в работе GPS, поскольку военные работают над перехватом дронов.

Закрытие воздушного пространства

Власти Иордании с вечера субботы, 13 апреля, закрыли воздушное пространство из-за ожидаемых боевых действий между Израилем и Ираном. Сообщается, что меры коснутся как рейсов из Иордании, так и самолетов, направляющихся в эту страну. Речь идет о временных мерах. При этом не указывается, как долго они продлятся.

В Ираке также объявили, что закрыли свое воздушное пространство и приостановили все воздушное сообщение после того, как Иран нанес удар беспилотниками по Израилю.

С 1 часа ночи 14 апреля Ливан также закрывает свое воздушное пространство. Решение принято на фоне запуска Ираном ударных дронов по Израилю.

Реакция Белого дома

Совет национальной безопасности при президенте США заявил о начале воздушного удара по Израилю со стороны Ирана. Президент Джо Байден собирает членов совета, а также постоянно общается с израильской стороной и союзниками.

"Президент Байден четко заявил: наша поддержка безопасности Израиля железная. Соединенные Штаты будут поддерживать народ Израиля и поддерживать его защиту от этих угроз со стороны Ирана", - говорится в сообщении Белого дома.

Нетаньяху созывает военный кабинет Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает свой военный кабинет. Он собрал чиновников в военном штабе в Тель-Авиве. Сообщается, что о ключевых решениях кабинета будет сообщено в специальном обращении.

Иран запустит более 100 беспилотников, десятки крылатых и баллистических ракет

Источники Белом доме заявили, что США готовятся к тому, что это будет "крупная атака". Неназванные официальные лица заявили, что администрация президента США Джо Байдена ожидает, что Иран запустит более 100 беспилотников, десятки крылатых ракет и десятки баллистических ракет.

Один из чиновников заявил, что оружие должно было быть нацелено на правительственные объекты Израиля, а не на гражданские или религиозные объекты.

"США и Израиль тесно координируют действия по защите от нападения

«Мы готовы. Израильтяне готовы", - добавил он.

0:52 В США прогнозируют запуск 400-500 дронов и ракет

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что, по оценкам США, иранская атака на Израиль будет состоять из 400 до 500 беспилотников и ракет.

0:55 ЦАХАЛ пытается перехватить дроны

0:58 Премьер Британии осудил удар Ирана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал нападение Ирана на Израиль бездумным и подчеркнул, что Соединенное Королевство "продолжит отстаивать безопасность Израиля и всех наших региональных партнеров".

1:06 Сирия привела в состояние повышенной боеготовности ПВО

Сирия привела в состояние повышенной боеготовности свои системы ПВО "Панцирь" вокруг столицы Дамаска и основных баз на случай израильского удара.

1:10 Египет привел ПВО в состояние максимальной готовности

Силы ПВО Египта приведены в состояние максимальной готовности в связи с сообщениями о запуске беспилотников из Ирана в сторону Израиля.