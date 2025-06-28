Иран пригрозил нанести ракетный удар по США: в чем причина

В Тегеране заявили, что больше не будут терпеть оскорблений и в случае эскалации "покажут, на что способны".

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

Он отметил, что если президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в достижении договоренностей, ему необходимо отказаться от оскорбительного тона в адрес Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и прекратить риторику, которая унижает миллионы его сторонников.

Арагчи подчеркнул, что иранский народ, который показал миру, что "израильскому режиму не оставалось ничего другого, как убежать к "папочке", чтобы не быть уничтоженным нашими ракетами", не воспринимает угроз и оскорблений.

Министр предупредил, что в случае эскалации ситуации, Иран готов продемонстрировать свои реальные возможности, которые "положат конец любым иллюзиям касательно мощи Исламской Республики".

"Добрая воля порождает добрую волю, а уважение вызывает уважение", - написал глава иранского МИД.