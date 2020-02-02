Україна хоче отримати чорні ящики літака МАУ, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна хоче отримати чорні ящики, незважаючи на запрошення Ірану прийняти участь у спільній їх розшифровці

Україна хоче отримати чорні ящики літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, незважаючи на запрошення іранської сторони для українських фахівців взяти участь у спільній їх розшифровці. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі програмі "ТСН. Тиждень" в неділю.

"Іранська сторона вже запропонувала нам, щоб до розшифровки чорних скриньок ми залучили своїх фахівців. Тобто вони нас зараз запрошують в понеділок летіти в Іран. Я вам скажу відверто, ми дуже боїмося цього. Чому? Тому що вони можуть запросити наших фахівців в їх лабораторію, в їх, мабуть, сучасну лабораторію, але нам вже тоді наші специ сказали, що технічно вони не готові до правильної правдивої розшифровці. Тому я боюся, що вони можуть їх долучити разом: будь ласка, давайте тут на місці ми розшифруємо, і навіщо вам тепер чорні ящики? Ні, ми хочемо взяти ці "чорні ящики", - заявив Зеленський.

Зеленський також розповів про розмову з представником іранської сторони. Під час розмови іранський представник сказав: "Якщо ми не зможемо розшифрувати, ми вам віддамо їх".

За його словами, якщо українські фахівці будуть летіти в Іран, то вони, напевно, повинні мати мандат того, щоб у разі нерасшифровки повній на місці, вони будуть забирати чорні ящики.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що влада буде наполягати на тому, щоб розшифровка "чорних ящиків" збитого українського літака МАУ під Тегераном проходила в Україні.

Раніше повідомлялося, що Іран не має наміру віддавати чорні ящики збитого літака МАУ.